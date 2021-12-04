隨著疫情稍許解封及冬季氣溫驟降，溫泉區又開始湧入泡湯人潮。除了心血管疾病、孕婦及慢性病患需避免或是提高警覺之外，皮膚科醫師提醒，對於靜脈曲張，也就是俗稱「蚯蚓腿」的患者來說，泡湯的溫差會造成血壓驟變，恐使血管爆裂引發大出血，也是相當危險的舉動。

●醫籲：靜脈曲張者泡湯時 別拿毛巾搓腳！

皮膚科醫師王志勛指出，尤其是嚴重的靜脈曲張患者，平日血管就已經承受全身重量，比起一般健康者來說，壓力更大，皮膚也會變黑變薄，本就有如不定時炸彈，隨時可能噴發大出血。就像心血管患者泡湯時要多注意身體變化之外，靜脈曲張者也要提高警覺。

王志勛醫師強調，靜脈曲張患者泡湯時，兩件事情要注意：

1.不宜泡超過10分鐘，提防血壓過高。

2.不可以拿毛巾搓腳，避免壓迫血管。

●吃補讓身體發熱 皮癢摳抓也恐爆血管

醫師指出，除了泡湯之外，冬天進補吃麻油雞、泡三溫暖，都同樣會讓皮膚更加發熱乾燥，「若忍不住去抓，不小心摳破血管，便會大量出血。」

萬一真的遇上突發性靜脈破裂，王志勛醫師提醒，可直接用力壓迫止血，再用彈性繃帶或衣物緊緊纏繞住出血點，同時盡快就醫急診。

「靜脈曲張真的不是小問題！」醫師指出，平日就應就醫找出潛在的出血點，才能徹底解決出血休克的危險性。