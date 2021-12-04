一名重機騎士今天上午在北宜自摔跌落10米深邊坡，消防人員用吊掛救緊急送往萬芳醫院搶救。（民眾提供）

坪林區北宜公路40.7k，今天上午發生1部紅牌重機過彎不慎自摔事故，年約30歲騎士跌落約10公尺深邊坡，消防人員9時許獲報趕抵現場，使用吊掛將人救起，因意識不清，臉部血腫，送往北市立萬芳醫院。