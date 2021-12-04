北宜重機騎士自摔跌落10米深邊坡 吊掛救起臉部血腫送醫搶救 10:442021/12/04 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 自摔紅牌機車。（圖／民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名重機騎士今天上午在北宜自摔跌落10米深邊坡，消防人員用吊掛救緊急送往萬芳醫院搶救。（民眾提供） 坪林區北宜公路40.7k，今天上午發生1部紅牌重機過彎不慎自摔事故，年約30歲騎士跌落約10公尺深邊坡，消防人員9時許獲報趕抵現場，使用吊掛將人救起，因意識不清，臉部血腫，送往北市立萬芳醫院。 金門環北2機車相撞 女騎士重傷送醫搶救 西濱10天2死車禍 機車騎士追撞大卡車 「插進後車斗」慘死 婦人攀東卯山失足墜邊坡 搜救人員人力背負方式下撤 澎湖機車雙載死亡車禍 台中遊客57歲騎士自撞路燈亡 #自摔 #10 #邊坡 #吊掛 #臉部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 米砂開價10萬徵「炎亞綸」等級AV男優 釣出本尊回應 08:232021/11/30 娛樂 台鐵新馬彎道改善等7工程列優先項目 年底由鐵道局設計施工 10:242021/12/02 生活 女大生坐R8超跑慘死 正義哥冒險拖她離車驚：好輕！身邊全是血 09:112021/11/29 社會 遠通電收 榮獲交通部金安獎肯定 04:102021/12/03 投資理財 天雨路滑奪命 女騎士蘭陽大橋自摔 慘遭後車輾斃 21:402021/11/28 社會 1歲童陪母買蛋糕竟離奇墜樓不治 監視器拍到「鬼祟女子」 08:282021/12/03 社會 普悠瑪卡鐵軌、自強號門不開 台鐵1天出4包 04:102021/12/04 焦點要聞 三峽女暗夜內急找廁所跌落山谷 友人營救也慘摔 11:202021/11/28 社會 21歲女大生搭R8送命 閨蜜心碎痛罵奧迪男：死的應該是你 11:552021/11/29 社會 社會熱門新聞 男大生打BNT半月後猝死 解剖驚見「奪命元兇」 - 社會 比特犬咬死3歲男童 「綁了飼主有錯？」掀網論戰 - 社會 金主曝光 林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」 全靠他埋單 - 社會 帥警睡人妻數十次 綠帽夫見鹹濕對話：「想X入妳身體」 心碎 - 社會 國中弟擦撞機車「超誠意字條」曝光 車主感動霸氣喊免賠 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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