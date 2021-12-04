台灣飲料五花八門，選擇多到讓人看得眼花撩亂，一名網友近日逛超商感嘆道，現在的飲料小小一罐就超貴，回憶起小時候去柑仔店，只要帶50元就是大戶，萬物皆漲太難過了，不知道有沒有什麼小時候必喝的飲料至今沒漲價嗎？貼文引發熱議，眾人齊喊兩款飲料，至今仍維持銅板價，根本超佛系。

一名女網友昨天在Dcard上發文分享，和家人一起回外婆家，在路上經過的超商中停下來買飲料，讓原PO突然回憶起小時候和外婆去柑仔店買東西的時光，如今超商架上的飲料一大堆，小小一瓶卻貴到不行，讓她直呼「現在什麼都漲，還有哪些從小到大必喝的飲料，超級佛系至今沒漲嗎？」

多數網友第一時間就想到「麥香」與「生活泡沫」系列的飲品，「印象都沒漲的應該是生活泡沫紅，跟養樂多都是小時候沒什麼零用錢的最愛」、「生活泡沫紅茶我的最愛，全聯鋁箔包一個還不到10塊真的感動」、「10元包裝的麥香奶茶」、「麥香和生活泡沫系列」、「絕對是生活泡沫啊！價錢真的跟以前一樣」、「麥香系列的印象中都沒漲過，都搬整箱買」、「生活泡沫綠茶是小時候必喝的」。

不少網友陷入當年的回憶深深嘆息，原PO也說，如今萬物皆漲，想起小的時候只要拿50元去柑仔店根本就是大戶人家，走路都會有風呢！有網友認同說，這是真的，小時候去柑仔店帶了100元鈔票，直接被當作是財神爺。

此外，也有網友分享其他回憶飲品，像是「阿薩姆奶茶」、「冰淇淋汽水」、「蘋果西打」與「思樂冰」也都很受歡迎。「冰淇淋汽水，我永遠的白月光」、「當然是冰淇淋汽水啊！10摳便宜又好喝，冰到冷凍庫更爽」、「思樂冰裝好裝滿」、「不得不提蘋果西打吧」、「思樂冰！可樂口味的好喝」、「阿薩姆奶茶超推」。