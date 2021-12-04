今年10月脫口秀演員龍龍自曝遭博恩班底老K拿她與前男友賀瓏的事嘲諷，讓她難過崩潰痛哭，當時老K被問到此事，堅決表示不會向龍龍道歉，連博恩出馬也拿老K沒轍，沒想到後來事情大翻盤，原本力挺龍龍的雞排妹批評龍龍說謊，三方當時鬧得不可開交，如今沉澱兩個多月後，老K在臉書分享驚人訊息，證實將脫離薩泰爾娛樂，引來網友熱烈回應。

龍龍先前自曝遭老K用前男友的事情當哏，在大庭廣眾之下嘲笑她，讓她認為「被蓄意踐踏，加上噁心難受的公然侮辱」，見此，老K的老闆博恩用「揮淚斬馬謖」形容宣布「老K無限期留職停薪」，並向龍龍致歉，但老K本人不打算認錯，強調願對感到不舒服的女性、男性道歉，但和龍龍勢不兩立，「我絕對不會跟這個人道歉」。

而龍龍此時也被挖出言行雙標的爭議，幾天後和龍龍隸屬同一經紀人康姐旗下的「雞排妹」鄭家純則大翻盤，曬出公司與龍龍的合約終止書，強調：「今天妳傳到團隊群組的那些訊息，真的讓我非常失望，妳利用了公司所有人對妳的信任與善良」，透露龍龍行徑失控，還在影片中假哭，最讓人不滿的是老K真的沒在節目中提到「前男友」3字，龍龍則解釋是自己記錯了，讓全公司都相當傻眼。

事情過去兩個多月，近日老K分享近況，回憶從《博恩夜夜秀2》、《狗屎寫手》等和公司有許多回憶，「現在我決定暫時告別去外面試試，希望有一天我們還會再一起創作更好的東西，薩泰爾，再見，當然別忘了去支持炎上」，網友驚訝回應：「這樣子離開有點可惜！祝福您！」、「幫補血。J（這）條龍真是可怕」、「可惜最後還是搞到這結局，老K加油」、「希望你能夠順利走上自己的路，以自己的名字重新登場！」。