前總統馬英九今日上午至瑞芳區宣講重啟核四，在地民進黨立委賴品妤今痛批，核四問題對於他們東北角的居民來說，不是政治口水、也不是紙上談兵，而是真實的生活樣貌。

她說，今天早上，馬英九這位因核四「安全問題」而封存核四廠的前總統突襲瑞芳，公開倡議「重啟核四」，遭受在地鄉親及鹽寮反核自救會的抗議。

她指出，這幾年，核四廠許多新的安全疑慮陸續被發現，包含證據顯示正下方及外海皆存在斷層，核四廠址就設置在地震災害的風險中。

她說，「但馬英九，今天居然向他們瑞芳鄉親喜滋滋的說，當年日本311福島事件，死的兩萬人沒有一個是死於放射線核污染，都是死於地震、海嘯，可見核電廠的安全」。

賴品妤表示，這種毫無良心的話，居然是由一位台灣前總統口中說出，她感到非常詫異，更為北台灣鄉親感到十分憤怒。

她說，相信許多人仍對福島事件的畫面歷歷在目，福島核電廠半徑30公里區域人口必須倉皇疏散，數十萬災民無家可歸，10年來許多問題仍無法解決。

她指出，「核四廠半徑30公里內就包含雙北、桃園、宜蘭，馬英九你怎麼忍心置北台灣上千萬居民於無家可歸的風險之中？」

她表示，最近許多擁核人士亦配合國民黨惡意操作，胡亂聲稱2-3年可以輕易重啟核四以補足電力需求；但原能會已駁斥，經過科學、合法、安全的程序評估，要將核四重建最快最快也要10年以上，完全無法快速補足台灣近年的電力需求。

賴品妤痛批「馬英九，你身為前總統，何以如此昧著良心，犧牲我們在地鄉親權益，並欺騙台灣大眾？甚至批評反對核四重啟的同黨縣市首長林姿妙，以及不願表態重啟核四的侯友宜是因為不懂核廢料才反核；還聲稱核廢料已從討論如何貯存，進展到回收再利用的階段，更胡亂說貢寮挖了大山洞可存放核廢料！」

她強調，身為東北角的民選立委，除了要向馬英九表達反對核四重啟的心聲之外；也要衷心呼籲馬英九，不要再說這麼多謊話，應該先說服國民黨14位縣市首長，一齊公開歡迎核廢料最終貯置場設置其縣市轄內，再來談核廢料要如何處置，而非不切實際地誇誇其談，騷擾我們在地鄉親，試圖操作這個根本性錯誤的議題來成就自己。

賴品妤也呼籲侯友宜市長，「別畏懼國民黨內許多荒誕不經的過氣政客，你應該要站出來和我們新北市民一起，為我們新北市民發聲，勇敢地說出我們新北市不要核電廠，我們新北市民反對重啟核四。」