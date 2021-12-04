加拿大公共衛生官員今天說，加拿大總共驗出15起感染COVID-19新變異株Omicron的病例，全國各地的重症病例可能再度攀升。

路透社報導，加拿大聯邦政府表示，支持國家免疫諮詢委員會的建議，認為所有50歲以上成人都應在完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗半年後施打加強針。

法新社報導，占加拿大人口一半的安大略省與亞伯達省本週表示，將開始向50歲與60歲以上民眾提供第3劑，由於擔憂Omicron變異株擴散，計劃在新年進一步擴大接種資格。

加拿大上週宣布，除了美國以外，將要求從各國搭機抵達的旅客採檢COVID-19，並將禁止非洲南部旅客入境的禁令擴大到涵蓋10國。

加拿大首席公共衛生官譚詠詩（Theresa Tam）告訴記者：「無論現在流傳的是哪種變異株，還是必須強調要提高警覺。」她宣布有11起Omicron病例，患者最近都曾出國。

她發表完談話的幾個小時後，約克（York）有關當局表示，有一名未滿12歲的兒童確診感染Omicron變異株，這個小孩最近去過非洲南部。

接著，當地衛生官員表示，多倫多今晚首度通報出現3起Omicron變異株病例，其中兩人最近剛從奈及利亞回國，另1人是從瑞士返回。

譚詠詩說：「目前，重症病例增加趨勢已平穩下來，除非我們持續壓下感染率，否則可能再度攀升。」

加拿大公共服務與採購部長安南德（Anita Anand）說，加拿大已與輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）簽署合約，將採購100萬劑治療COVID-19的口服抗病毒藥物，並與默沙東集團（Merck & Co.）簽訂採購50萬劑類似藥物的合約。