立委吳怡玎長期關注反萊豬議題。（吳怡玎服務處提供）

迎戰1218四大公投案，國民黨在高雄首場也是唯一一場的大型公投宣講活動「我的寶寶不吃萊豬」親子童趣園遊會，由立委吳怡玎與國民黨高雄市黨部共同舉辦，明天（5）日下午2時在高市議會旁登場，黨主席朱立倫將合體前總統馬英九、前任主席江啟臣及中廣董事長趙少康等四大天王合體，共同倡議投下「4個都同意」。

另將邀請國民黨副祕書長、台北市議員羅智強、立委林為洲、曾銘宗、吳怡玎、台北市議員游淑慧、侯漢廷、前立委、國民黨婦女部主任林麗蟬、核四公投領銜人黃士修、醫師蘇偉碩、國民黨高雄市議會黨團議員等輪流宣講，展現藍營大團結並向高雄市民朋友報告這一次的公投，顧健康反萊豬、保民主綁大選、助發電啟核四、愛生態護藻礁，1218四個都同意，人民最有利。

現場準備了童藝親子嘉年華，將有小丑互動秀、川劇變臉、汽球人、打彈珠等好玩又有趣的設施與創意提供家長與小寶貝一起玩樂互動，還有童趣闖關及畫小豬等完成活動即送的小禮物或爆米花，希望家長一起守護下一代，共同站出來支持反萊豬公投，1218四個都同意、台灣才能更美麗。