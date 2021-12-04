由台中市政府新聞局補助、財團法人台中市影視發展基金會營運的「中山73影視藝文空間」一樓「台中電影故事展」，12月1日推出全新布展，除增設互動投影裝置及動態展覽內容外，更加入台中影視協拍作品熱門場景地點，讓民眾一享互動式體驗樂趣。即日起開放免費參觀，歡迎大家走進「中山73」，感受台中獨特的影視魅力！

「台中電影故事展」常設展硬體設備及視覺優化升級外，也透過結合觸控科技將展覽轉化為動態互動模式。(台中市影視發展基金會提供)

身兼台中市影視發展基金會董事長的台中市盧秀燕市長，近年來致力推動影視產業發展，基金會所屬「中山73」更是台中首座DCP藝術電影放映場域，營運至今，除持續策劃放映優質具大眾性關心議題、非主流藝術電影及舉辦專業電影講座等藝文活動。

收藏家張凌文出借的「冒煙的放映機」35mm碳精棒放映機，持續於空間內展出。(台中市影視發展基金會提供)

透過常設展「台中電影故事展」紀錄台中與台灣電影產業發展的深厚關係，開展以來吸引逾1萬人次前來參觀，深獲市民朋友喜愛。而引進全新的互動科技裝置外，更將提供市民全新的觀展體驗，也可望成為中區另個全新的打卡景點。

台中市影視發展基金會執行長林筱淇說，「中山73」今年獲文化部地方影視音發展計畫補助，除進行「台中電影故事展」常設展硬體設備及視覺優化升級外，也透過結合觸控科技將展覽轉化為動態互動模式。透過數位化的呈現，不僅重現舊市區昔日公民營製片廠與影城的珍貴面貌，另近年來本市協拍或獎補助作品也屢屢獲得國內外獎項肯定。

林筱淇指出，特別將協拍場景加入地圖中，透過地圖，可以發現原來電影或電視劇知名場景就在你我身邊。由收藏家張凌文出借的「冒煙的放映機」35mm碳精棒放映機也將持續於空間內展出，搭配全新體感偵測設備，將傳統放映機結合新科技，創造互動影像，增加展館趣味性及體驗性，將帶給民眾新舊融合的觀展享受。

台中市政府新聞局說，「中山73」結合政府資源，致力推動影視產業及電影文化發展，除「台中電影故事展」常設展外，也開放團體預約導覽或場地租借等服務，每月更精心策劃不同單元及節目，獲得許多市民良好反應與回饋，營運至今已有近1萬5千人次前來觀影及參加逾百場電影講座。

12月放映節目以日本知名文青導演岩井俊二為專題，規劃「抒情散文式電影鬼才－岩井俊二」單元，將放映導演雋永經典《情書》、《被遺忘的新娘》及2020年新作《最後的情書》等，邀請大家一同跟著導演的鏡頭，沉浸在看似夢幻卻又殘酷現實的唯美畫面中。

中山73影視藝文空間常設展「台中電影故事展」已正式重新開展，透過展出傳統電影放映設備及影視歷史，傳承台灣影視發展脈絡，歡迎觀眾前來體驗，一同感受台中影像故事新篇章。為使民眾更加了解「中山73」的空間設施應用，影視發展基金會也特別透過3D實境空間攝影將空間內部完整展現於市民眼前，更多放映、導覽、場地租借與3D實境連結資訊，請上台中影視發展基金會官網查詢。