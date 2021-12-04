台北市知名景點貓空纜車適逢營運15周年，展開為期3個月的換纜工作，現已順利完成，台北捷運公司表示，設備正進入測試運轉階段，預計於12月12日14時起復駛，屆時將舉辦「三貓迎新派對」系列活動，還同步推出「雙12貓纜復駛GO優惠」，歡迎旅客共襄盛舉。

貓纜於9月13日起進行換纜，經過3個月的努力，走過颱風、地震及連日大雨考驗，總算順利完成15年來首次換纜工作。台北捷運表示，這次更換的纜索長約8.5公里，總重量約90公噸，加上貓纜位處山區，纜車中心副主任潘同淵感嘆，將機具和纜索搬運是最辛苦的地方。

台北捷運指出，「純手工」編接纜索也是另項嚴格考驗，在編接時要抬起的纜索，重量就超過800公斤，需同時動員20至30名人力才能扛起，「纜索不能落地沾到泥土，編接時大家要同心協力扛起纜索，與國外技師一起解股、翻轉、埋股，若有人動作沒同步就得重來。由於纜索切斷面相當銳利，被鋼索割傷、夾手都是家常便飯，因此編接過程中還得戴上厚厚的棉質手套。

為慶祝復駛，台北捷運祭出好康，貓空纜車於將12月12日同步推出「雙12貓纜復駛GO優惠」，包括復駛感恩大優惠、振興加碼超值組合、校外教學首選超值遊及團體旅遊好康雙重送等優惠；今年也將再度推出跨年煙火車廂，可用最美視角遠眺台北101煙火。

此外，台北捷運預告，即起至明年1日2日，每周六、日10時至19時，纜車動物園站旁也將舉行好逛、好玩、好吃的歡樂假日市集，適合週末放空，未來也將結合貓空特色及在地資源，打造深度旅遊、套裝行程及優惠折扣，並與市府三貓計畫合作，創造全新風貌的旅遊體驗。

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