男學生11月29日晚上前往中正大學打撞球，突因不明原因猝死，家屬懷疑與打疫苗相關，解剖後不排除是呼吸道阻塞造成窒息。（圖／翻攝畫面）

嘉義縣南華大學一名陳姓男學生，11月29日晚上前往中正大學打撞球，突因不明原因昏迷，緊急送醫後裝上葉克膜搶救，最終仍宣告不治死亡，家屬懷疑與打疫苗相關，檢警3日解剖後發現，死者呼吸道充滿未消化食物，不排除是呼吸道阻塞造成窒息，但真正死因還有待解剖報告出爐，才能認定死因是否與施打疫苗有關。

南華大學18歲陳姓男學生，11月29日晚上在中正大學打了3個小時撞球後，突然昏倒，後腦勺直接撞到球桌，當場倒地不起，且已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即進行心肺復甦術（CPR）等急救措施，並送醫急救，醫院評估後裝上葉克膜急救，但狀況持續未改善，直到隔天凌晨2時許宣告不治死亡。

檢方表示，陳姓男大生並無相關病史，除了後腦勺有撞擊傷外，並無其他外傷，他曾在今年9月29日、11月12日分別接種BNT疫苗疫苗，因此家屬懷疑死因可能與疫苗有關。嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊則透露，檢警3日下午進行解剖，發現死者呼吸道充滿未消化的食物，已採取身體臟器檢體化驗，死因還有待解剖報告出爐才能確定，至於是否與疫苗相關，則須衛福部認定。