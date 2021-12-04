2021年世界卡丁車年終賽將於12月11日至18日在巴林薩基爾舉行，共有來自世界62國、378輛卡丁車齊聚追風，台灣發展雖不若歐美興盛，今年也有4名選手參賽，其中拿下小童組參賽門票的曾承康（Eason），年僅11歲就將帶著國旗前進巴林，寫下本項賽事最年輕國手歷史。

卡丁車自1950年代發展迄今，在歐美十分盛行，不僅是休閒，更是國際汽車聯盟（FIA）認證的競技運動，時速可達161公里，是訓練賽車技巧的基礎，被稱為「F1車手的搖籃」，德國車神Michael Schumacher、芬蘭飛人Mika Hakkinen與當今世界冠軍Lewis Hamilton等人，都是經過卡丁車歷練，一步一步往頂級的一級方程式賽車（Formula 1）方向前進。

目前就讀台北市私立復興實驗高級中學小學部的曾承康，從小就對「車」充滿興趣，在家人的大力支持下，8歲就開始接觸賽車，並加入由知名藝人姚元浩組成的「浩車隊」，9歲就開始參加比賽，憑藉著對速度感的熱情，以及車隊前輩的指導，實力突飛猛進，很快就稱霸台灣車壇，原本去年就將與姚元浩一同挑戰年終賽，卻因為疫情無緣與賽，今年再度搶下台灣冠軍，即將完成出國比賽的美夢。

「不會害怕啊，很想要跟大家一起拚，那種速度感我很喜歡！」如果不是嬌小的身軀與稚嫩的聲音，很難想像眼前這位談著「G力」的賽車手，只是11歲的孩子，曾承康平常練習常跟速度更快的大車，但競速絲毫不讓，他期待這次出國比賽的機會，他不只希望能站上頒獎台，更想看到國外同年紀小朋友的技巧與實力，他說：「很想學習，也想帶回來跟其他小朋友分享。」

卡丁車世界年終賽為公平起見，所有選手使用的賽車都是新車，到現場再進行調教，曾承康說：「我不會擔心，因為大家都一樣！」他像個小大人一樣表示，「一定會碰到很多困難，但我可以克服。」

「浩車隊」執行長姚元浩在曾承康還襁褓中就看著他長大，一路往賽車夢想前進。姚元浩組車隊的目標，就是希望能推動台灣的賽車運動，如今臺灣即將有一名年僅11歲的賽車國手，他興奮之情溢於言表，但他強調，國外對手個個實力強勁，他說：「Eason在國內實力很棒，但國外的對手更強，我想告訴他，不要害怕挫折，要勇敢面對挑戰！」

雖然只是11歲的孩子，曾承康對於速度感的追求，讓他不斷進步，今年拿下世界年終賽門票只是開始，他對自己的未來充滿期待，「其實我很欣賞F1的車手，Lewis Hamilton就是我的偶像，他得了很多世界冠軍，我也很想跟他一樣，到F1拿下世界冠軍。」他篤定地說：「我知道很難，全世界只有20個，但開車是我的興趣，我就喜歡玩更快的車，希望能跟更強的人比賽。」