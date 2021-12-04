台中市患有視覺失調症的37歲陳姓男子，日前獨自遊走在潭子區，由於陳男看似遊民，員警主動上前關心，沒想到竟是1年前失蹤協尋的人口。陳父表示，兒子走不出母喪離家，1年多都找不到人，心疼在外吃很多苦，非常感謝警方讓他們團圓。

大雅警分局員警關心遊民，意外找到協尋人口助與其家人團圓。（警方提供）

大雅警分局指出，潭北派出所警員張倪維、鄭郁儒於2日下午執行巡邏勤務時，行經潭子區中山路二段與雅潭路一段路口時，一名看似遊民男子眼神茫然站立路旁，便主動上前關心，經以警用行動電腦查出為37歲陳姓男子，是被通報協尋的失蹤人口，遂先將他帶返所安置並聯繫其父。

張員以溫暖關懷突破陳男心防，他訴說，自從一年多前母親癌逝後，自己與父親起爭執，憤而離家出走。陳父抵達派出所後表示，兒子因患有視覺失調疾病，不太能理解生老病死，一直走不出喪母之痛，一年多未見到兒子，心疼他這段日子在外吃苦，非常感謝警方關懷伸援與積極協助，才能跟兒子重新團聚。

潭北所所長廖敏男表示，所內同仁平時會將轄內經常出現的迷失人口、遊民等建檔，以利日後同事再度處理時能夠迅速聯繫家屬，所幸張員及鄭員細心巡邏機警查察，秉持同理心主動關懷協助，才得以幫助這對父子團圓，避免憾事發生，其作為值得肯定。