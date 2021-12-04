演藝圈不斷爆出有明星私下受憂鬱症之苦，表面看起來光鮮亮麗，下了工卻是另一副光景，知名主持人鄭弘儀近日就在節目上討論憂鬱症話題，提到南韓人氣女團「Twice」成員定延，因罹患心理焦慮症與恐慌症，情況惡化不得不停工，身體健康也出問題，鄭弘儀表示能感同身受，吐露自己是過來人，生病的感受很特別，發作時會有自覺，「那種坐立難安的感覺是非常強烈的」，甚至吐露他每天要吞4顆安眠藥才能睡著，讓來賓都嚇到。

鄭弘儀之前就曾在《新聞挖挖哇》上透露，自己10年前曾罹患憂鬱症，當時身上扛了7條官司，他身為公眾人物經常遭受外界批評甚至攻擊，想休息但手上節目有收視壓力，他因此發病，甚至還復發過2次，生活過得非常痛苦。

如今再度討論心理疾病，他表示會連帶生理上出現變化，「手一直會不自覺的抖，但不能讓別人發現」，他表面上維持正常上班，不過私下卻在懷疑自己，「當時的狀況壞到認為我，說實在很可憐！」，但他還是繼續工作，後甚至來出現吞嚥困難的症狀，由於自己的爺爺是鼻咽癌過世，讓鄭弘儀一度懷疑自己也得了這個癌症，連跑兩醫院做了頭部、鼻子、喉嚨以及心臟的檢查，但都沒有問題，不過兩邊的醫生都告訴他，是得了焦慮症。

如今回想發病的那段日子，鄭弘儀感嘆一個所謂的公眾人物要去看身心科，這本身就是很大的壓力，會更焦慮，「事實上那是人自己想的啦！當你去解決了，就覺得那個有什麼，有病就解決」，他聽從醫囑按時服藥了9個月，曾復發過一次，現在已經熬過焦慮症，恢復健康，鄭弘儀心態抓回平衡，笑呼：「我現在沒有強顏歡笑哦！」。