社民黨台北市議員苗博雅2日在公投意見發表會，擔任「重啟核四」案反方代表。苗會中痛批，3年前挺核方推以核養綠公投，結果公投過了「也沒養什麼綠」。對此，藥師林士峰則反嗆：「我也很想知道，為什麼公投通過之後，全面執政的民進黨沒養什麼綠？」

苗博雅在會上表示，核四絕對不可以同意，最根本原因就是從財政紀律的角度，核四已經是一個徹底失敗的投資案，已經讓納稅人賠了快要3000億，如果不及時停損止血，反而要加碼投資的話，會造成我們的國庫、納稅人更大的損失。苗更嗆挺核方，｢三年前以核養綠公投，結果通過後，現在也沒看對方養什麼綠啊？」

林士峰3日在臉書發文表示，苗博雅嗆挺核方公投過了「也沒養什麼綠」，讓他忍不住要反問：「我也很想知道，為什麼公投通過之後，全面執政的民進黨沒養什麼綠？」林強調，公投即人民權力的直接展現，通過投票讓某些行動合法，政府就該執行，結果台灣至今卻仍倚賴火力發電，這就是執政黨的問題。

此文發出後迴響熱烈，網友紛紛留言：「她是不是不知道，三年前跟三年後的今天是誰在執政？」「請問現在還是國民黨執政嗎？」「她邏輯就錯了，以核養綠，是先有核四的前提才能養綠」、「邏輯是啥？我只知道顏色對了」、「養了一堆綠能產業，通常都還是綠色背景」、「講什麼X話！政權在誰手裡？是誰完全不甩民意？」