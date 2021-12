2021全球最多串流收聽次數K-Pop歌手前5名。(Spotify提供)

音樂串流平台Spotify近日公佈2021年度回顧(Wrapped)活動與個人化的使用者體驗,同時公開今年度為全世界超過3.81億名使用者提供生活配樂的歌手、專輯、歌曲、歌單及Podcast排行榜。防彈少年團(BTS)是今年全球最受歡迎的K-pop歌手,也是全球串流收聽次數第3名的歌手,僅次於壞痞兔(Bad Bunny)與泰勒絲(Taylor Swift)。

BTS憑藉〈Butter〉、〈Dynamite〉、〈Permission to Dance〉及〈Life Goes On〉幾首歌佔據全球最多串流收聽次數K-Pop歌曲的前4名,2021年的串流收聽次數超過70億。他們的專輯《BE》、《Love Yourself 結 Answer》和《MAP OF THE SOUL:7》也位居全球最多串流收聽次數K-Pop專輯的前3名,BLACKPINK、TWICE、Stray Kids及TOMORROW X TOGETHER也名列前茅。

BLACKPINK的《The Album》與〈How You Like That〉更分別名列全球最多串流收聽次數K-Pop專輯與歌曲的榜單。隨著成員們陸續solo出道,ROSÉ的〈R〉、LISA的〈LALISA〉及JENNIE的〈SOLO〉亦分別位居2021全球最多串流收聽次數K-Pop個人單曲的第1、2、4名。除了該團體外,IU也於全球最多串流收聽次數K-Pop個人單曲的前10名中以歌曲〈Celebrity〉、〈eight〉與〈Love Poem〉佔3個名次。

韓劇持續席捲全球,最多串流收聽次數韓劇原聲帶排行榜中,BTS成員V所演唱的《梨泰院 Class》歌曲〈Sweet Night〉 連續第2年榮登該榜第1名。而BTS成員JIN和V合唱的《花郎》原聲帶歌曲〈Its Definitely You〉是全球最多串流收聽次數韓劇原聲帶的亞軍;由Sunjae帶來的《女神降臨》原聲帶歌曲〈Im Missing You〉則名列第3。