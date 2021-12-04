中國國務院新聞辦公室今天（12月4日）發表《中國的民主》白皮書。

新華社報導，中國國務院新聞辦公室今天（12月4日）發表《中國的民主》白皮書。白皮書說，民主是全人類的共同價值，是中國共產黨和中國人民始終不渝堅持的重要理念。100年來，黨高舉人民民主旗幟，領導人民在一個有幾千年封建社會歷史、近代成為半殖民地半封建社會的國家實現了人民當家作主，中國人民真正成為國家、社會和自己命運的主人。

白皮書介紹，中國的民主是人民民主，人民當家作主是中國民主的本質和核心。全過程人民民主，實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一，是全鏈條、全方位、全覆蓋的民主，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主。

白皮書強調，民主是歷史的、具體的、發展的，各國民主植根於本國的歷史文化傳統，成長於本國人民的實踐探索和智慧創造，民主道路不同，民主形態各異。民主不是裝飾品，不是用來做擺設的，而是要用來解決人民需要解決的問題的。民主是各國人民的權利，而不是少數國家的專利。

白皮書指出，一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判。國際社會哪個國家是不是民主的，應該由國際社會共同來評判，而不應該由自以為是的少數國家來評判。實現民主有多種方式，不可能千篇一律。用單一的標尺衡量世界豐富多彩的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，本身就是不民主的。