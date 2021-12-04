國民黨台北市議員王鴻薇日前質詢指出，面臨國內外物價飆升，加上國際油價飆，她認為北市跨局處應研擬重設物價因應小組，幸虧市府願意從善如流，決議設立「台北市政府物價因應小組」，期能有效因應北市物價波動，進行政策擬定、追蹤、監控。

王鴻薇指出，台北市過去就有物價因應小組，當時在2012年4月成立，原為減緩油電雙漲衝擊，建立凍漲機制，市長柯文哲上任後卻以「相關查價及因應機制已建立」為由終止小組運作，今年4、5月份通膨年增率已經達到2％，9月通膨年增率高達2.63％，創下8年半來的新高。

國民黨台北市議員王鴻薇指出，台北市政府決議設立「台北市政府物價因應小組」，期能有效因應北市物價波動。（摘自王鴻薇臉書）

王鴻薇感嘆，房價與租金齊漲，民眾對物價上揚的不安甚鉅，單是房價就漲了10％，房租指數8月份來到104.47的歴史新高，顯然當時機制並未有具體成效，漲聲不斷之下，更需要非常手段。

王近一步補充，據北市府的規畫，此次台北市政府物價因應小組共由8局處組成，包括主計處、市場處、商業處、產業局、衛生局、觀傳局、工務局、法務局，針對全市消費者物價指數、蔬果魚肉、瓦斯、醫藥、原物料都有監控職責，法務局也會針對哄抬物價進行監控。

王認為，美國聯邦準備理事會主席鮑爾已經表示此波物價不是短期現象，反而是我國央行竟然粉飾太平，台北市率先成立物價因應小組，至少在國際物價飆漲之際，讓政府掌握民生物品價格波動情形，杜絕惡性哄抬物價，以免讓民眾荷包更為縮水。