曾國城與范乙霏「站著」演床戲。（果陀提供）

劇中大老婆穿上魔術胸罩，讓Ella印象深刻。（果陀提供）

果陀劇場疫後首推強檔大戲《我的大老婆》全台巡迴臺南、高雄、台中圓滿落幕，最終站12月3日於台北國父紀念館登場，首場演出眾星雲集，Ella（陳嘉樺）、陳孝萱、梁赫群、邵庭、路嘉欣、趙逸嵐、林利霏與老公張翰，與現場接近滿座的觀眾，齊心進劇場力挺。

《我的大老婆》3度加演黃金陣容，由曾國城、蕭艾、王琄攜手實力派演員姚坤君、范乙霏主演，一同探討兩性婚姻關係與女性價值自我追尋。

金鐘主持天王曾國城為戲成癡，演藝行程滿檔仍排除萬難接演《我的大老婆》。曾國城劇中挑戰分飾3位性格截然不同的負心漢，與蕭艾、王琄、姚坤君演繹三段截然不同的婚姻關係，大老婆們為了挽回老公的心，總是花招百出、無所不用其極。

劇中大老婆為愛穿上超性感魔術胸罩，來看戲的Ella表示：「看完好想去買魔術胸罩啊！在戲裡可以看到很多樣貌的城哥，跟平常瘋瘋癲癲的他很不一樣，舞台上真的超厲害，推薦大家一定要看。」

劇中三段關係內都有性格各異的小三（范乙霏 飾）存在，而每回出軌情節荒謬令人瞠目結舌，讓金鐘視后陳孝萱笑稱：「大家一定要進來看曾國城跟很多女明星有多親密的動作，演這戲多開心！」她也有感而發，疫情後現在能進劇場看戲，真的是十分開心且感謝的事。

演藝圈夫妻檔林利霏與張翰，難得一起欣賞《我的大老婆》，演出結束後，她開玩笑問老公張翰：「我是不是你的Only One？」並分享：「我跟老公很久沒約會了，今天來看這戲真是太棒了，劇中我最喜歡的一句話就是『人要當自己的主人』，這齣戲為婚姻生活提供很多思考面向。」

《我的大老婆》除了黃金演員陣容，流暢的舞台設計與演員角色變換與情感流動皆為此戲看點，邵庭表示：「進劇場前我沒想到這是齣會讓我一直想衝去廁所拿衛生紙的戲，沒想到城哥演的渣男可以讓我有這麼深的感觸，推薦大家無論是在任何感情狀態下，都很適合進來劇場欣賞這部戲。」

梁赫群感動表示：「透過生動幽默的演出，表演出婚姻生活的點點滴滴，真的是讓我看完還坐在觀眾席久久不能自己。」而《我的大老婆》在場景設定上也別出心裁，一幕「站著演床戲」，男主角曾國城與同樣分飾3位「婚姻破壞者」的范乙霏火辣上演，令人印象深刻！為了讓觀眾體驗舞台劇的魔力，果陀劇場特別將此場景搬到演出前台，到場觀眾將能體驗劇中「站著」演出的場景。

果陀劇場兩性舞台喜劇《我的大老婆》12／4-12／5台北國父紀念館場次即將完售，配合政府振興方案，使用「五倍券」、「藝FUN券」購買果陀劇場演出之票券，享8折優惠。另有各戲購票優惠方案可上TixFun 售票網www.tixfun.com 或洽果陀劇場02-87721867。