緊急救援車輛優先通行號誌系統可確保救護車、消防車通行時為綠燈。（高雄市交通局提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄市消防局鳳祥分隊去年2月13日出勤時，與曳引車發生車禍，釀1死4傷悲劇。為了避免消防車或救護車行經路口時，與其他車輛發生車禍意外的憾事再次發生，高雄市交通局與消防局合作選擇4處路口試辦，建置緊急車輛優先通行號誌系統，確保救護車輛抵路口時通行方向為綠燈，除了縮短緊急車輛通行路段時間，也減少也讓出勤過程中更加安全。

為確保救護車輛到達路口時通行方向為綠燈，高雄市府交通局與消防局合作選擇在鳳頂及過埤、鳳頂及保生、鳳頂及過雄、鳳頂及頂庄等4處路口試辦建置緊急車輛優先通行號誌系統，在鳳祥分隊的消防車及救護車上應用資通訊、車聯網等技術，緊急車輛到達路口前觸動路口號誌，經由號誌優先通行控制的配合，讓緊急車輛到達路口時，確保通行方向為綠燈、其他行車方向為紅燈。

高雄市交通局表示，緊急救援車輛於行駛過程，雖然會以聲響鳴笛、閃光方式告知周遭用路人，希望前方車輛能讓行，但常因爭取救護時間闖紅燈，而容易和另一方向之用路人發生碰撞風險，不僅可能延誤救急任務，更容易導致事故發生。

該系統自今年10月開始運作，初步分析，消防隊出勤經過4路口時，平時所需平均時間為109秒，系統啟動後縮短為79秒，可減少緊急車輛行駛該路段的通行時間約28％。目前消防分隊轄區最遠救援目的地約為15分鐘車程，該系統將能協助緊急車輛縮短行駛時間，及早抵達報案地點。

這項系統的好處，可避免緊急車輛因為其他車輛沒有禮讓而在路口停等，另外，透過號誌降低緊急車輛快速通行路口時與其他車輛碰撞風險，減少消防車駕駛人的心理負擔及減少二次意外事件的發生，讓車輛能夠順利且安全地到達事故地。