社團法人台中市靈聖慈善會4日舉辦110年度台中市國中清寒獎學金頒發活動，提供市立國中每校5個名額，學業成績達平均75分以上且操性優良，每人可獲2500元獎學金；畢業於台大的市議員周永鴻以親身經歷表示，家境清寒就學時常有一餐沒一餐，往往要到里辦公處蓋章證明清寒申請獎學金，期勉受獎同學努力向上，自立自強。

台中市議員曾朝榮（左五）勉勵受獎學生好好念書，翻轉自己的前途，秉持感恩的心，回饋社會。（台中市靈聖慈善會提供／盧金足台中傳真）

慈善會理事長江俊慧表示，今年共有48所學校、224名清寒學生獲獎。期盼他們持續認真學習，心存感激，服務社會。

社團法人台中市靈聖慈善會4日舉辦110年度台中市國中清寒獎學金頒發活動。（台中市靈聖慈善會提供／盧金足台中傳真）

獎助學金頒發活動，4日上午在台中市立大墩文化中心演講廳舉行，包括靈聖慈善會理事長江俊慧、獎學金籌備主委楊淑慧副理事長、立委莊競程、市議員曾朝榮、周永鴻、陳淑華團隊以及獅子會、同濟會、台中市觀護協會代表等多人都到場見證與祝福。

受邀頒獎的立委莊競程、市議員曾朝榮、除感謝慈善會回饋社會、照顧弱勢的精神外，也期勉受獎學生好好念書，翻轉自己的前途，秉持感恩的心，回饋社會。

江俊慧指出，台中市靈聖慈善會成立於2004年，已有17年歷史，除例行辦理急難救助與捐血活動外，為鼓勵國中在學清寒學生努力向學，每年都會舉辦頒發清寒獎學金活動，讓學生安心於課業，鼓勵學子努力向學，成為社會棟梁。

他指出，頒發獎助學金的國中學校共48所，每所5名學生，其中包含雲林縣的3所學校，共224人。每名發放清寒獎學金2500元及獎狀、獎品，共頒發85萬元。

此外，慈善會捐血活動今年完成2604袋。急難救助已辦理19件，捐出善款共計20萬元。安葬功德款共17件，捐出善款共計51萬元。