國際貨幣基金（IMF）今天表示，近來這波物價上漲很可能會持續一段時間，美國聯邦準備理事會（Fed）應盡快升息。

法新社報導，IMF直接給予政策建議堪稱罕見。近來需求激增加上供應鏈瓶頸及半導體等關鍵材料短缺，已促使美國通膨率升至30年來最高水準。

聯準會早已示意將加快取消貨幣寬鬆措施，可能在明年年中之前升息。許多經濟學家現在預期明年會升息2或3次。

IMF首席經濟學家戈匹納斯（Gita Gopinath）和IMF貨幣和資本市場部門（Monetary and Capital Markets Department）主管艾德瑞安（Tobias Adrian）在部落格中說，「通膨居高不下的時間很可能比先前認為還久」，尤其是像美國這樣從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中恢復得較快的經濟體。

隨著美國經濟從疫情中強勁復甦，面臨勞動力市場吃緊和物價普遍上漲，「聯準會加快削減資產購買規模並提出升息政策方向，將是適當做法」。