美國好市多女員工納塔莉時薪高達29.5美元（約台幣826元），每天的工作內容超爽，只要檢查離場客人的收據並畫上一個笑臉，就能領到超高薪水，讓不少網友看了超崩潰，直呼大學文憑根本沒用，該影片也引發網友熱議，發布短短5天就吸引超過180萬人朝聖。

一名好市多女員工納塔莉（Natalie）近日在抖音平台（TikTok）上發影片分享自己的工作，據她所說，她在好市多的工作很簡單，只要檢查離開賣場的客人的收據，並在上面畫個笑臉就可以獲得每小時29.5美元（約台幣826元）的薪水。

影片發出短短5天，瀏覽次數就破180萬，不少網友朝聖說，「難怪近期好市多都不徵人了，原來是因為薪水這麼好！」不過，多數網友最崩潰的是，在好市多工作的薪水，竟然和大學畢業生的工作薪水不相上下，因此也有人傻眼說「以後大學畢業如果找不到高薪的工作，乾脆都改去好市多應徵好了」。

另外，大批護理人員則集體崩潰直呼，看完影片想把辛苦拿到的護理師執照給撕爛，這麼辛苦工作，領到薪水竟然與在好市多檢查收據的人差不多，真的讓人覺得很心寒，感覺自己沒有獲得應有且合理的待遇。不過，也有網友認為，納塔莉如果認真工作，公司也願意付高薪，這樣完全沒有錯，錯的是其他產業願意提供的薪水太低。

根據《美國新聞與世界報導》報導，2021年美國最低時薪規定是7.5美元（約台幣210元），但因為不同地區的物價不同，有些地區可能有更高的最低時薪，舉例來說，華盛頓特區為15.2美元（約台幣421元）、加州則是14美元（約台幣387元）。不過，美國生活成本高，只領最低時薪恐難維持正常生活。