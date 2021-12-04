台中市大甲區日南國小低年級教室缺乏學生置物櫃，國際獅子會300A1區第三專區主席詹昭德得知後，號召獅友認捐市值約30萬元置物櫃。校長林銘宗表示，詹昭德同時也是校友，他將回饋母校的心意化為實際行動，解決學校經費不足困境，真的非常感謝。

日南國小低年級教室缺乏學生置物櫃，獅友認捐市值約30萬元置物櫃。（陳淑娥攝）

國際獅子會300A1區3日在日南國小辦理聯合社會服務活動，捐贈學童置物櫃，台中市教育局督學李昭嫻也前往見證感動時刻。

此捐贈活動主要發起人是現任第三專區主席詹昭德，因自己是日南國小第25屆校友，國小畢業後舉家搬離大甲日南地區，此後定居台北。詹昭德得知母校即將啟用的低年級教室缺乏學生置物櫃，於是號召國際獅子會300A1區獅友共同認捐市值約30萬元置物櫃。

校長林銘宗指出，感謝校友詹昭德將回饋母校的心意化為實際行動，解決學校經費不足困境。除了感謝獅子會善行義舉外，他也勉勵小朋友要愛惜使用公物，要懂得感恩惜福，好好專心讀書學習，以後長大有能力時，才能效法獅子會的叔叔阿姨回饋社會。

這一批新的置物櫃外型簡單大方，色調相當柔和，小朋友都很期待早日搬進新教室，以後每個學童會有自己專屬的置物櫃，可以把課本、學用品放在教室裡，不用每天揹來揹去，一來符合政府的書包減重政策，保護學童的脊背健康；二來也可訓練學童養成整理物品的好習慣。