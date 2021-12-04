距離台中二選區立委補選僅剩35天，國民黨參選人顏寬恒上午成立大肚區後援會，雖寒風不斷，現場仍湧入數百支持者力挺，讓顏寬恒感到滿滿溫暖。他表示，里長炒米粉力挺，卻遭到檢調約談，「綠能，我不能」，台灣司法已經失去公信力。

大肚區後援會長、現任市議員林汝洲，以及大肚區後援會總幹事趙信賓分別贈送包子、粽子，祝顏寬恒當選，現場「凍蒜」聲不斷。顏寬恒細數多年來爭取的地方建設，他說，這次面對的不只是一位候選人，而是整個國家及抹黑，如果真的違法，早就被抓去關，為何還放任他拚選舉？

顏寬恒說，這場選舉與平常選舉不一樣，大家都在注目，連司法機關都能對他們通過的法令、用兩套標準來檢視在野黨參選人；他的支持者與里長被檢調叫去問，連續2天叫去3個地方，對手就是用這種疲勞轟炸的手段讓民眾心生畏懼、要產生寒蟬效應。

顏寬恒反問，民進黨最近在各地辦2000場公投宣講，他們吃什麼？拿什麼？很多支持者已經接到電話，辦過活動的相當煩惱、還沒辦的也開始煩惱，法律沒有一致性，這就是綠色恐怖，叫百姓要相信誰？台灣民主4、50年來建立的民主司法，因這場選舉已被打破。

顏寬恒強調，中二選區是純樸的地方，大家不要惡鬥，呼籲選民支持正派、地方發展的正面力量，他若當選，一定持續爭取建設，讓大家安居樂業。

國民黨台中市黨部主委林敏霖、市議員林汝洲等人都到場力挺顏寬恒，林汝洲說，「地方需要的是實實在在付出、了解地方且知道未來發展方向的，才是好的民代，大肚區近20年來如何發展，不是其他人說三道四就做得到的，這次補選非常艱難，大肚民眾要發揮團隊精神，一起為顏寬恒拉票。」