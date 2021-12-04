賴清德稱萊劑非毒藥不然「藥頭賣萊劑賺更多」 朱立倫嘆：副總統何時變萊劑藥頭？

反萊豬公投在即，副總統賴清德昨說，萊克多巴胺不是毒藥也不是禁藥，引發熱議。國民黨主席朱立倫今天參加台北市文山區公投宣講感慨地說，「曾幾何時，中華民國的副總統變成萊劑的藥頭，要負責賣萊劑、負責推銷萊劑、推銷瘦肉精」，依此邏輯，難道官員可以跟養豬戶說萊劑沒問題？地方是否都不用禁用萊劑？此說法荒謬至極，顯示全民要在12月18日共同反萊豬。

前總統馬英九也說，萊克多巴胺很多年前就被農委會列為禁藥，如果賴清德統覺得不是的話，請他多吃。

國民黨立委賴士葆上午在台北市文山區花木市場舉辦公投宣講，邀請馬英九、朱立倫、立委江啟臣、前副主席郝龍斌、中廣董事長趙少康等人同台宣講，會場內座無虛席，場面熱鬧。（趙婉淳攝）

國民黨立委賴士葆上午在台北市文山區花木市場舉辦公投宣講，邀請馬英九、朱立倫、立委江啟臣、前黨副主席郝龍斌、中廣董事長趙少康等人同台宣講，會場內座無虛席，場面熱鬧。

對於副總統賴清德昨說，萊克多巴胺不是毒藥也不是禁藥，朱立倫受訪時大嘆一聲後說，曾幾何時，中華民國的副總統怎變成萊劑的藥頭？為了宣傳萊劑、支持萊劑，變成萊劑的藥頭？這個比喻跟農委會主委陳吉仲把萊劑比擬成人吃的健康食品，又有什麼兩樣？兩人都蓄意混淆視聽。

朱立倫說，事實上，萊克多巴胺是禁藥，它在台灣是禁止使用的，若依照賴清德的講法，那不就開放就好了嗎？他向賴清德喊話，「你就大聲的告訴大家，所有的台灣農民通通可以用萊劑，以後通通都吃萊豬，你可不可以告訴大家可以吃萊豬？包括台灣的萊豬都可以吃嗎？請你大聲說出來。」