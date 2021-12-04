動畫主角是林哲熹配音。（冉色斯動畫提供）

台灣首部與影集同名IP的動畫作品《2049＋絕處逢聲》，由斬獲多項金鐘動畫獎項、休士頓國際影展動畫短片獎的冉色斯動畫製作。林哲熹在動畫影集中與閻奕格透過聲音談戀愛，他直喊兩人情節有如偶像劇，「初相識時相看兩不厭，再次認識時，才發現彼此都是單純且態度直接的人，相處久後才發現兩人有許多共通點」。

閻奕格認為影集女主角愛情觀跟自己很像：「喜歡一個人，會勇敢的追！」她回憶起學生時期喜歡一位學長，想要送他巧克力，當下有朋友認為女生不宜主動，「但我爸媽卻鼓勵我，女生也有權力去追求自己想要的愛情，如果真的很喜歡就努力去爭取，沒有面子問題」，她說：「雖然後來沒成功，但兩人還是朋友啦！」

木木林葦妮首次挑戰透過聲音使壞，跟向來給人甜美形象的她是一大挑戰。對於使壞，配音老師要她想像眼前有一位討厭的人，而她則把自己想像成白雪公主裡的壞皇后，一出場就氣場強大，用聲音就讓人感覺到權勢地位，工作人員聽到這段配音都驚艷，直呼：「木木太冷血太壞了！」

影集今晚10點於myVideo首播，故事描述宮廟少年阿威（林哲熹配音）為了要籌爺爺生病千萬手術費，於是與夏雨（閻奕格配音）展開行動以祖傳的官將首機甲參加全球歌舞大賽，但卻遇上木木林葦妮配音的AI CEO使壞阻撓面臨困境。