網紅青青擁有F級傲人上圍、甜美臉蛋和雪白肌膚，去年她挺過仙人跳疑雲獲得清白後，今年事業可說是蒸蒸日上，先前6月她更幸運在工作團隊邀請下到美國打疫苗，最後補足了3劑疫苗後平安返台。21歲的她昨(3日)發文，透露自己完成人生夢想，不僅砸錢買房買車，還升格成咖啡店老闆娘，喊話未來會繼續努力。

青青今年6月透露受到一名公司老闆邀約，飛美國拍飯店廣告，還因此體驗到當地「得來速型」接種疫苗的方式，她分享打第一劑輝瑞疫苗的時候沒有感覺，第二劑卻開始有痛感，至於手臂，如果沒碰觸到就不會疼痛，未料打第三劑時卻出現生理期時血量變多，內衣變緊，細查更發覺腋下出現不明腫脹，她急忙跑去看醫生，對方則解惑說：「會有一成的女性，施打疫苗後會有腋下淋巴浮腫」。

青青先前到美國接種疫苗。（圖／翻攝自c.0214 IG）

青青打完疫苗返台後，日前宣布21歲的她買到第一棟房子，強調理財秘訣，「學會投資理財、股票、房地產、設計等，讓我不僅遠離小人與是非，還能充分把流量和影響力化為力量異業結盟」，但未透露買房地點和房內大小坪數，只開心宣告有了自己的小屋。

昨青青進一步說，經營IG兩年多，粉絲人數終於有80萬，抖音也有190萬粉絲，新開的咖啡店也有不少客人捧場，而她日前更訂了人生第一輛車，將化身成女強人老闆娘，「未來還會繼續努力，不會讓愛我的你們失望的！希望明年生日前可以粉絲破百萬，連鎖加盟能越開越大！」網友回應：「青青好棒，會一直支持妳的，期待（粉絲）破百的那刻，加油喔！」、「青青好棒，我要去買土司來吃了」、「不得不佩服很厲害」、「想看第一輛車長什麼樣子」。

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