弘道老人福利基金會辦理的台北市西松日照中心已經有21年，也是台市松山區第一間日照中心，除了服務來中心的長者外，弘道在6年前也走進社區，至公園內協助由移工照顧的長者伸展外，也一起帶著移工一起伸展、運動，在今天成果發表會邀請10多位移工表演，讓她們直呼難得的經驗。

西松日照中心過去大多是邀請失能長者至站內接受服務，但弘道老人福基金會6年前偶然發現一則新聞指出「許多移工把長者帶至公園晒太陽，自己在旁邊滑手機」，因此便透過台北市社會局外展計畫推動外展服務。

弘道老人福利基金會今天也邀請90歲的阿嬤陳林貴鳳辦理「貴鳳奶奶創作展」。（林良齊攝）

弘道老人福利基金會台北服務處處長鐘智馨表示，弘道發現尤其松山區有許多失能長者家庭聘僱移工，因此透過公園擴展服務，從6年前的1個點擴展至今已有4個點，且每周定期提供「運動日」，藉此與移工建立關係，如去年與今年因為疫情領取口罩、接種疫苗等，也是由社工提供相關訊息給移工。

來到台灣擔任6年的家庭看護工Yunei表示，自從弘道老人福利基金會在公園教大家伸展、運動後，每周最期待的就是2天的運動日，今天也是首次成果發表「十分開心」；她也提及，弘道也提供照顧技巧，如有次照顧的阿嬤雙腳開刀、拄著拐杖無法自行下床時，弘道也適時提供照護技巧，讓她可以順利協助阿嬤下床。

此外，弘道老人福利基金會今天也邀請90歲的阿嬤陳林貴鳳辦理「貴鳳奶奶創作展」，阿嬤透過巧思剪下雜誌、報紙等，再黏起拼出一幅幅巧思的畫作。