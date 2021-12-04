美國11月非農就業人口僅新增21萬人，遠遜於市場預期，變種魔王病毒Omicron橫掃38國家或地區，加上中概股下市風波慘遭血洗，3大危機拖累周五（3日）美股四大數全面收黑，而費半指數小跌 0.16%，聯電ADR微挫0.58%，但台積電ADR重挫近2%，賣壓相對沉重，跌幅超過聯電3倍多，晶圓大哥又慘輸二哥。

美國上月失業率降至4.2%，優於預期，為2020年2月以來新低，但非農就業報告令人失望，僅新增21萬人，跟市場上修至 54.6 萬人天差地遠。

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周五表示，力挺聯準會（Fed）明年升息兩次，並呼籲Fed明年3 月前完成縮減購債（Taper）、提早升息，主因是通膨高的嚇人、經濟增長強勁，以及勞動力市場非常緊張。

國際貨幣基金（IMF）也對通膨升溫發出警告，關注Omicron變種病毒引發全球經濟前景的不確定性，並敦促Fed加快收緊貨幣的腳步，以應對通膨風險飆升。

美股四大指數再度迎來黑色星期五，道瓊指數下跌59點（或0.17%），收在34580點；標準普爾500指數下跌38點（或0.84%），收在4538點；那斯達克指數下跌295點（或1.92%），收在15085點；費城半導體指數下跌6.2點（或0.16%），收在3804點。

五大科技天王同樣黑壓壓，蘋果、Meta（原臉書）、亞馬遜下跌 1.1%~1.3%不等；Alphabet（GOOGL母公司） 小跌 0.67%；微軟重挫1.97%跌幅較重。

費半指數幾乎收黑，超微（AMD）、輝達（NVIDIA）暴跌逾 4.4%；英特爾和應材只下跌0.51%和0.45%；高通小跌 0.29%；影響所及台積電 ADR挫跌1.95%；聯電 ADR跌 0.58%賣壓較小。

美國銀行策略師Savita Subramanian表示，聯準會邁向升將給股票投資者帶來更大風險，明（2022）年指數回檔一成的風險升高，並預計未來幾年美國將升息8次。

另有專家警告，近期道指及那指多次在收盤時呈現相反走勢，與2000年科技股泡沫爆破前幾個交易周雷同，或許反映市況並不很健康。

此外，在美國監管壓力夾擊下，市場憂慮中概股退市風險，相關股票成為盤面重災區，近期準備退市紐交所改到香港上市的滴滴暴跌逾22%；愛奇藝急跌15.74%；阿里巴巴下挫8.23%。