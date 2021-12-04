近日民進黨立委高嘉瑜慘遭林姓男友施暴，她在律師陪同下，勇敢站出來揭發遭暴行的全過程以及傷勢照片，坦言被打到不成人形，外界看了不禁感到心疼又氣憤，家暴相關議題又掀起熱議，知名法醫高大成日前上節目，表示從過去經手的家暴案例中，統整出施暴者的4項危險特質，能大方向分辨出另一半是否有家暴傾向，希望能對改善這類案件起到幫助作用。

知名法醫高大成在《震震有詞》節目中，討論恐怖情人相關案件，他表示經手的案子不乏家暴類型，了解這些案件的背景原因後，他建議可以觀察一個人的「酒品、牌品、車品、不良習慣」，表示這些能夠很有效看出對方有無暴力傾向。

他進一步說明，有些人喝酒後酒品差會鬧事，打牌輸了會開口罵人，甚至是很日常的開車，路上遇到突發狀況是否動不動就要開門下去吵架、動手，或是有些不良嗜好，高大成直言：「這就表示他是個有缺陷的人」，而不易被勸醒的人，容易失去理智，這類人其實很容易分辨，千萬碰不得。

高大成也勸受害者，一旦被暴力對待，就是該果斷分手，他透露過去曾遇上一個悲慘的案子，女方被家暴十幾次，旁人都勸她提告，她反倒幫男友辯解，還謊稱自己是從樓梯跌下來，不是被打，過程中她雖然一度有分手、聲請保護令，但最終仍心軟跟男方復合，但男方真如眾人所料，還是繼續動粗，女方慘被家暴死亡，高大成驗屍時發現她全身都是燙傷，被菸頭燙出十字，手骨也斷裂，致命傷是顱骨骨折，極度慘況讓眾人聽得驚訝到不行。

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