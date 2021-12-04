蔡英文總統、監察院長陳菊、文化部長李永得及約200名白色恐怖政治受難者及家屬，今（4日）上午出席2021年世界人權日典禮，蔡總統致詞時表示，促轉會已提出條例，要補償前輩們的傷痛，此外，明年將成立促進轉型正義基金，推動轉型正義跟人權教育。

典禮中邀請政治受難者92歲鄭慶龍分享，他是首批被移監到綠島的受難者，儘管出獄後，威權統治下的陰霾仍揮之不去，伴隨著他長達40年之久。

蔡英文總統今（4日）上午出席2021年世界人權日典禮。（葉書宏攝）

蔡總統表示，看到很多前輩精神都不錯，相信看著台灣人權的進步，大家的心裡是溫暖的，但是誠如鄭慶龍前輩所說的，好還要更好，而這一年來人權的發展確實繼續持續不斷的進步。

「雖然鄭前輩在講的時候，他是帶著微笑講，我相信他的記憶是深刻的，他能夠勇敢的把他的經歷現身說法告訴世世代代的台灣人，就是不要忘記白色恐怖，威權時代對台灣有很多的人所造成的傷害，他們心裡所受的折磨是不容易被抹去的。」

蔡總統也提到，轉型正義方面，促轉會已經提出一個條例，這個條例叫做「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」，可以為前輩做的最起碼的事情，各位的傷痛或許不能因為這些補償而有所遺忘，但是這是我們至少可為各位前輩做的事情。

另外根據促轉條例，也設置了促進轉型正義基金，這也會在明年成立，基金的目的是要推動轉型正義跟人權教育，同時許多政治受難者前輩年紀也比較大了，也透過這一筆基金希望能夠照顧長輩的生活。

蔡總統表示，行政院也正在規畫以人權行動的計畫，希望能提升漁工生活條件跟勞動的權益。國家人權委員會也正準備提出獨立的評估意見，希望能夠和更多的國際公約來接軌。另外在行政體系、司法體系，以及各級學校中，人權教育的推動也正在逐步的深化。

不論是轉型正義還是兒少權利、漁工權利，任何群體的人權保障，政府都有責任來落實，也盼望透過國家人權委員會的用心，能和民間夥伴們有更多的對話和合作。

蔡總統表示，今年是文協百年，也是第一批政治受難者移監到綠島的第70年，回顧歷史，檢視當下努力的過程，都是在提醒當年像鄭慶龍前輩那樣不明不白就被逮捕，就被監控，一輩子都想不通自己到底做錯什麼，這樣的故事不能也不會在台灣重演。百年來台灣人追求民主、自由、人權的故事，翻過一頁又一頁，作家賴和說過的，「世間未許權存在，勇士當為義鬥爭」，會繼續努力做下去。