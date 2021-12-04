年末又是交換禮物及送禮的旺季，據電商平台調查，今年最熱銷的商品，非3C、家電類莫屬，以最近的雙11檔期來看，不少消費者都會選擇趁優惠下殺購入高單價的3C、家電商品，像蘋果、三星、Dyson、任天堂等大牌就成為了入手之選，還有像高CP值的小米、小型按摩類商品，則成為了小資族及送禮之選，而緊接而來還有雙12各式重頭戲優惠，消費者不妨參考電商熱銷排行榜，為自己或親友趁機送上一份年末禮物。

蝦皮購物推薦TOSHIBA 34L燒烤料理微波爐，原價5490元，9日凌晨0點祭1折瘋搶價449元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物就分享到在雙11檔期中，業績王前10名就有8個3C家電品牌一手包辦，更自11月26日起暖慶開跑的「12.12狂歡生日慶」後，消費需求就已較去年同期成長超過30%，在PChome 24h購物的雙11晚會期間，亦以家電、3C周邊、日用品三大品類最為熱銷，Yahoo奇摩購物中心更盤點了今年至10月底消費者最愛買的商品Top 10，3C商品如窄邊框電腦螢幕、液晶電視、輕薄筆電、5G手機等商品就搶下了一半的席次，momo購物網也分享到，光雙11檔期3C家電就較平日成長了3.6倍之多。

樂天市場就表示，自11月下旬以來，站上耶誕禮物等相關關鍵字的搜尋量，就已較前月成長超過2倍，日用小物以及3C電子產品更占據前2名等銷量，在遠傳friDay購物上的3C商品，向來就是贈禮的熱門選擇，也是平台最熱銷的類別之一，在雙11檔期也同樣僅次於日用品，高居全站最熱銷類別的第2名，可見今年消費者除了購買必須的日用品以外，各式3C、家電商品早已經排進了願望清單之中。

PChome 24h購物推薦雀巢多趣酷思膠囊咖啡機GenioS Basic耶誕限量組，原價4599元，13日前特價2799元。（PChome 24h購物提供）

但就熱銷商品而言，就多以手機的銷量最為亮眼，像PChome 24h購物的Apple旗艦館，就在雙11當日銷售達破億元的亮眼成績，Yahoo奇摩購物上Apple iPhone 13 Pro Max手機更是帶動了銷量成長近27倍之多，連momo購物網也是登上iPhone 13 pro 256GB成為了熱銷Top 3排行榜，反映出iPhone成為了不少消費者的心頭好。

另外因著疫情而減少外出的原因，不少消費者也開始陸續增加在家的娛樂性，雖然PS5仍處於供貨不足的階段，但適合閤家同樂的Switch就繼續延續其高銷量，特別最近推出了全新升級版的Switch OLED，在樂天市場上就成為了排行榜常勝軍，而遠傳friDay購物上Switch人氣也最為旺盛，雙11銷量更是較平日爆量成長達3.5倍；另外還有年末聚會必不能少的投影機，在PChome 24h購物上最近月銷量也增長了逾30%，相信居家娛樂商品也是另一個送禮的好選擇。

至於年末不能少的，還有紓緩類的按摩家電，在PChome 24h購物上的「放鬆家電」人氣更是急速竄升，按摩家電的月銷量已成長近60%，Yahoo奇摩購物中心則是有著銷量達超過60%增長、按摩不求人的筋膜槍成熱銷品之一，遠傳friDay購物上就以tokuyo眼部氣壓按摩器等多款小型按摩產品最受歡迎，雙11期間銷量更直追按摩大廠OSIM、大幅提升3倍之多，趁機入手按摩家電更暖心。

momo購物網推薦HP 超品15 15s-du1046TU 15吋四核心輕薄筆電，送無線滑鼠，完成登記再送1111mo幣，原價1萬6900元，10日到14日期間特價1萬2999元。（momo購物網提供）

最後還有小資族最愛的高CP值商品，像Yahoo奇摩購物中心上，三星的Galaxy A52s 5G手機也延續了雙11的買氣以外，還有A22、A32等好入手價格的手機銷量亦成長近40%，還有超高CP值的小米商品更成小資族首選，熱搜量狂飆超過百倍之餘，汰換率高、好入手的藍牙耳機近期的銷量也達50%成長，在樂天市場上可測血壓的手環、隨身耳機、小暖爐等小3C、家電，也長居熱銷排行榜上，趁雙12優惠下殺，買好禮物好好慰勞一整年的辛勞正剛好。

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