情侶、夫妻偶爾赴摩鐵約會，適時放鬆可調劑身心，不少房型都有特殊設施。一名網友分享，他入住的摩鐵房間有一個「紅色小室」，嵌在牆內、鋪著軟墊，面積比雙人床大，好奇幹什麼用的？引來內行人解答。

「請問有摩鐵系專精的廢友嗎」，原PO說，他第一次看到這種也不是榻榻米的組合，上面沒有枕頭或毯子，說是座位區嘛...面積又比雙人床還大，「這到底在房內做什麼用？」

網友搞笑回應，「你看過清宮劇就知道了，那是皇上專用的」、「沒去過演唱會？搖滾區懂嗎」、「可以賣門票收費，床景第一排」、「不要躺，很恐怖」、「你知道那才是摩鐵真正的床嗎」。

內行人指出，應該是親子房才有的設施，「你把它當成4人房或家庭房就懂了，如果3至4人入住，加些枕頭、棉被就好」、「摩鐵的4人房，因不大可能放兩張雙人床，於是弄一個空間，就算只有兩人休息或入住，既不會太突兀，這房間也可以賣」。