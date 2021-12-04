民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴震驚政壇，高嘉瑜前男友馬文鈺日前指控，報導出刊前有人向媒體高層施壓，包括PChome董事長詹宏志、科技大老宣明智與前立委段宜康，3人有志一同否認，但國民黨議員徐巧芯今（4）日透過臉書拋出4點疑問，直言段宜康必須再次說明很多事，別以為用臉書發文就可低調避風頭，否則「網軍治國」的迷霧永遠無法吹散。

徐巧芯表示，要發這篇文章其實也很怕，但如果連勇敢站出來為自己發聲的高嘉瑜陣營，都認為那是「不能說出名字的人」，那她身為民進黨的對手國民黨，不是很可能被「暗黑力量」整肅得更慘嗎？如果不站出來要求他們講清楚，「網軍治國」的迷霧永遠無法吹散；而這些暗黑勢力不只控制輿論、影響媒體，用各種低劣的言語威嚇政敵，甚至成為暴力犯罪的幫兇，這種新型態的「網路黑金」更可能越發猖狂。

首先，徐巧芯要問雙方的長期關係是否涉及網路操作，因段宜康自稱跟林秉樞10年以來有Line跟fb的互動，是否涉及「網軍」業務，或指導他在網路上進行組織打擊異己，林又是什麼身分、做什麼工作、從哪裡賺錢？馬文鈺昨天以「金主」稱呼段宜康，是否曾經提供資金並交付過任何任務給林秉樞？

第二，徐巧芯要問，「林秉樞的招搖撞騙是否是打著『段老大』的名號才得逞？」如果沒有段宜康這位新潮流的「老大」，民進黨的政治人物有傻到都買他這位「小弟」的單嗎？徐巧芯並指出，2020年馬文鈺因在會議中稱自己是20年新潮流，段宜康就能神通廣大得知此事，並且氣到發文抨擊，那林秉樞在外招搖撞騙的時候，怎麼這個探聽的能力就突然消失了？到底林秉樞在外的招搖撞騙，是疏於防範還是刻意默許？

民進黨前立委段宜康（左）、涉嫌對高嘉瑜施暴的林秉樞。（合成圖／資料照）

第三，段宜康得知高嘉瑜受暴後為何持續與林嫌通話？徐巧芯問道，段宜康有沒有先去關心自己同黨的立委高嘉瑜？還是繼續以「應付」為名，替林秉樞探聽情報？照理說任何人在得知該案涉及對自己同黨立委涉及暴力後都不應該再與嫌犯聯絡，為何11月29日還持續與林嫌通電話？通話內容談了什麼，有沒有涉及串供？馬文鈺所提的「錄音筆」當中的內容是什麼，段宜康是否知情？

徐巧芯接著提出第四個疑問，「是否曾向對週刊有影響力的人物提出林秉樞的要求？」「施壓」媒體還是「關心」媒體，只在一線之隔，這種特殊的「關心」如果沒有新潮流的身分背景，又有誰能夠做到？對於自己派系的政治工作者，是否也曾以此手段「關心」過應該監督政府的媒體第四權？

徐巧芯感嘆，一個讓馬文鈺怕到「不敢說出名字」，且描述他的形象是非常兇狠的段宜康，竟然對於糟糕透頂的林秉樞好聲好氣，實在是一件令人訝異的事情。她認為，新潮流不該是國家的主人，國家也不應該被塔綠班網軍操控，神聖的國家權柄也不該被暗黑勢力把持。

「請新潮流的段老大勇於出面釋疑！」徐巧芯呼籲，不要跟李柏璋一樣只在網路上把自己塑造成「受害者」；且從政多年的段宜康前委員，如今把自己描述得跟李柏璋一樣像個「社會新鮮人」，是今年度最大的笑話。

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