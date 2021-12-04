在新的一年12生肖如何才能鴻運當頭呢？運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析12生肖在2022年的轉運方式，生肖屬鼠、虎、豬的人可能會遇到突發事件，平時一定要更加謹慎，發生當下勇於面對，便可度過難關。

▍生肖鼠

屬鼠人2022年運勢一般，雖有一些偏財入帳，但購物慾望強，花錢大手大腳，難以存錢。工作方面比較忙，出差的情況較多，需調整好自己的心態來應對一些突發事件。只要勇於面對，終究能夠度過難關。

▍生肖牛

屬牛人在2022年的事業運、貴人運能得到很大的提升，行動力、創新力和人際關係都往好的方向發展，熬過了本命年真是時來運轉了，同時有很棒的桃花運，單身者會遇到心動對象，邁入穩定交往關係。

▍生肖虎

屬虎人2022年多有口舌是非，工作不順心，脾氣差容易得罪長官，同事之間也不太和睦，遇事要冷靜處理。財運也受到影響，易有意外發生，投資計畫被迫擱置，建議做好備案。創業者注意合約問題，提防詐騙。

▍生肖兔

屬兔人2022年要轉運了，可學習新的技能，迅速提升工作能力，會得到長官的重視，升職在望。不過要小心身邊的小人，衝動意氣用事會招惹是非，破壞事業運。不要過分看重名利，擁有真才實學才是最重要的。

▍生肖龍

屬龍人想在2022年轉運發財要打破常規，主動尋求發展，宜動中求財，有機會可到外地開拓自己的事業，同時也要注意健康，避免小病拖成大病，出門注意安全，小心意外傷害。

▍生肖蛇

屬蛇人2022年工作上容易遇到困難，如果能提升實力，表現自我，容易得到貴人幫助，讓事業進展順利。2022年財運較差，不利於投資，收益不理想，還有可能因錢和朋友鬧不愉快，嚴重的話甚至會讓對方產生怨恨，埋下隱患。

▍生肖馬

屬馬人熱情開朗，擅於社交，2022年可遇貴人，靠對方幫自己轉運。2022年可以多出去走走，和朋友常常聚會，或許貴人就在其中。有貴人給予經濟或人脈上的支持，能夠做出亮眼的成績，事業運勢十分理想。

▍生肖羊

屬羊人在2022年名利事業雙豐收，只要勤奮向上，將更多的時間與精力投入到工作中，就能獲得成功和金錢的回報。除了工作也要常與另一半共度浪漫時光，控制好事業與家庭的平衡，運氣會更好。

▍生肖猴

屬猴人犯沖，運勢不佳，不要給自己定什麼遠大的目標了，先把身體調理好，2022年健康問題嚴重，意外多，出門注意安全，尤其是開車、騎車的人。要轉運就要靠自己，用好心態面對一切，不順很快就會過去。

▍生肖雞

屬雞人2022年在財運和事業上的助力比較大，會有非常好的財富收入，有機會變身有錢人，工作順心如意，得貴人相助，前景一片光明，帶動財富上升，可飛黃騰達。

▍生肖狗

屬狗人膽大心細，機遇多，只要付出努力都會有不錯的結果。2022年比較幸運，尤其是在偏財方面的運勢可謂是鴻運當頭，生活中會發生打牌贏錢、購物中獎、長輩給紅包的好事，驚喜連連。

▍生肖豬

屬豬人過去總是謹慎又低調，但2022年容易遇到是非，有破壞、破散、破裂等意象，對財運的影響非常大。職場上競爭激烈，賺錢變得困難，可發揮自己的好人緣，主動尋求幫助，會有貴人伸出援手的。

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