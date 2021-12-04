印度神童阿南德發布最新影片，揭開2021年世界各地發生暴雨釀災情，造成許多人喪命的原因。他也提到今年12月14日至2022年4月之前，各國的經濟與天氣恐會出狀況，想要避免災禍發生，就減少殺牛與其他動物，因為殺生越多、災害將會越多，世上殺牛越多的國家，恐遭遇到越嚴重的地震，提醒已開發國家可能會受到大自然反撲。

印度神童阿南德昨在YouTube頻道上發布新影片指出，2021年是洪災的一年，因為今年是月亮年。全球降雨增加，在許多國家導致嚴重災情，除了印度南部大水外，大陸河南也因暴雨成災，歐洲7個國家也爆發洪災，造成許多人畜喪命。

阿南德表示，卡拉薩爾帕瑜伽（印度星盤）將對天氣帶來劇烈影響，今年12月14日至2022年4月非常重要，世界各國的經濟、天氣與其他事情都有可能會受到影響，大家要謹慎面對。

阿南德指出，明年1月至4月期間，暴雨和地震恐讓印度南部喀拉拉邦的水壩受損，呼籲官員與人民要正視這個問題，即便大壩不會立刻倒塌，但在明年4月底前將發生的大事，可能造成大壩嚴重損壞，而倒塌的時間點預估會落在2030年到2035年之間。

阿南德透露，這段期間發生的事情將會影響未來走向，因此全球情勢與印度水壩的後續，將在這段時間過後，再進一步預言。另他也提到避免災難的方法，印度喀拉拉邦的民眾須停止殺害牛隻與其他動物，因為殺生越多、災害就越多。

阿南德也說，殺牛會導致巨大的負能量產生，而地震與屠牛的關聯性很大，因此預估可能很快會有地震來襲，世界上殺害越多牛的國家，會遭遇到越嚴重的地震，而已開發國家可能很快將為自己殘酷的行徑，面臨大自然的劇烈反撲。

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