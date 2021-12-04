民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案事發後，再接連爆出網軍在PTT上帶風向的案外案，連民進黨立委何志偉都怒喊「關掉PTT」。對此，國民黨主席朱立倫表示，從此事件看出背後很多是綠營網軍，蔡英文總統應出面制止，檢討為何變成網軍治國。前總統馬英九說，對高嘉瑜很同情，但對打擊她的人非常痛恨。

國民黨立委賴士葆上午在台北市文山區花木市場舉辦公投宣講，邀請馬英九、朱立倫、立委江啟臣、前黨副主席郝龍斌、中廣董事長趙少康等人同台宣講，會場內座無虛席，場面熱鬧。

被問到民進黨立委高嘉瑜遭男友施暴演變成民進黨黨內互打，朱立倫感慨，對於所有的暴力，都是強力的譴責，包括肢體暴力、網路的言語暴力，為什麼要用這樣言語暴力來攻擊一位女性？

朱立倫說，尤其他也看到，的確背後很多是綠營的網軍，「蔡英文真的應該站出來，好好的制止這樣的行為，甚至要檢討一下為什麼綠營執政變成網軍治國？」，網路世界的言語暴力或網路暴力，實在是嚴格要禁止的。

馬英九則說，心情很沉重，一方面對高嘉瑜很同情，但對打擊她的人常痛恨，這個社會怎麼有這樣的人；若這是民進黨內部互鬥的話，就是另一回事，但站在人道、人權立場，都不容許這件事情再發生。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。