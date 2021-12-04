廣州書記、市長罕見同日換人！官方昨通報，廣東省常務副省長林克慶接替張碩輔，擔任中共廣州市委書記，廣東副省長郭永航則接替溫國輝擔任廣州代市長。星島日報報導，這與去年底以來，廣州市內老榕樹被大批砍伐、遷移引起民眾不滿有關，主管城市建設、生態保護的原廣州副市長林道平本來升任陽江市委書記，上任半年就被撤職，據悉將被貶職。

榕樹是華南鄉土樹種，遮陰效果好，廣泛用於園林和道路綠化。不過陸媒「財新網」今年7月曾報導，廣州「2020年底以來，不少榕樹被移除，鳳凰木取而代之，留下的榕樹經過抽梳，三米以下的樹幹和氣根都要砍斷。榕樹下的灌木叢也被清理，原來綠樹成蔭的公園出現大量草坪。」

據稱，砍樹行動是根據去年11月廣州市住房和城鄉建設局印發的《市管重要道路及周邊區域更新改造提升工作實施方案》。根據招標文件圖紙，粗略統計，市內七條主要道路計畫移除或砍伐樹木4300多株，其中榕樹超過3千株。不過改造效果引起了社會爭議，在原本種滿榕樹的人民公園，有市民抱怨「樹少了，人也少了」，「現在更像廣場，不是公園了」。

今年5月，砍樹行動延伸到海珠區濱江西路附近，該地是飽覽珠江夜景的著名景點，因此引起更大爭議。廣州市原政協委員韓志鵬說：「本來前兩次移樹動靜就很大，現在又要動珠江兩岸的大榕樹，市民當然不幹了。」多名園林專家認為，不應把榕樹當做歷史包袱甩掉。

據消息透露，事件被舉報到北京中央，因為涉及到生態保護，引起最高層關注，下令徹查並勒令官員承擔責任。被免職的廣州書記張碩輔，現年56歲，曾任湖南省副省長、雲南省紀委書記、北京市紀委書記，並在中共十九大當選中紀委委員，2018年7月擔任廣東省委常委、廣州市委書記，本被視為明日之星。官方公告稱張碩輔「另有任用」，有傳將調任廣東省委統戰部長，實權大減。