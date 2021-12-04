在台海局勢持續緊張下，美國國務卿布林肯日前警告，中國近年來加大對台灣施壓，包括軍事挑釁，但攻台將會是「災難性決定」，美國會致力確保台灣有能力自衛。

中國外交部稍早前曾經表明，美國應該恪守真正的「一中原則」，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，並警告繼續打「台灣牌」將為兩國關係造成顛覆性風險。

綜合外媒4日報導，布林肯3日指出，美國政府以自身的「一中政策」、「台灣關係法」、美中三個聯合公報，以及對台六項保證作為基礎，且持續遵循這些原則。但過去幾年中國試圖改變現狀，進行挑釁軍事作為，加大對台施壓及孤立台灣，不讓台灣與國際社會往來，「這是危險之處」。

布林肯指出，中國領導人要非常謹慎思考這問題，不要造成一場會為許多人帶來可怕後果，且對任何人都不利的危機，包括中國自己在內。

但對於美國是否會出兵介入台海，布林肯重申，美方多年來一直清楚表明，會致力確保台灣有能力自我防衛，不論是提供防衛武器或服務，「我們會持續履行這項承諾」。