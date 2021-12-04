屏東麟洛鄉一名葉姓婦人今年2月因病彌留從醫院回到家中後，近10個月音訊全無，引起鄰居關切報警求助，不料竟發現坐在躺椅上的老婦已成乾屍，警方調查老婦的子女疑因無法接受老婦往生事實，遲遲不辦理後事，女兒甚至天天為母親擦拭身體，而案經檢察官相驗後，確定老婦為疾病死亡。

約2周前，葉姓婦人的鄰居向警方報案指出，葉婦自今年初從醫院返回家後，就再也沒見過她，至今已近10個月，很擔心她的狀況，加上她從醫院返家時是彌留狀態，不知道她在家裡是不是遇到什麼事了。

警方在獲報第一時間，立刻前往葉婦住家查看，不料與其同住的大兒子、女兒戒心很重，堅稱沒有搜索票不給入，為此，警方除著手請票外，也立即連繫葉婦在外地的二兒子，請他先回家查看狀況，結果在2日發現老婦坐在躺椅上已成乾屍。

警方調查，葉婦的大兒子、女兒疑因無法接受母親往生事實，遲遲不肯辦理後事，女兒甚至還說她每天都會替媽媽擦拭身體，兄妹倆目前無工作，該案除通報檢察官相驗外，警方同時也通報衛生局及社會局。

據悉，葉婦的大兒子、女兒與二兒子相處不睦，彼此不太有往來，進而導致葉婦過世近10個月，二兒子也不知道母親狀況。而案經檢察官相驗後，相驗結果確定葉婦為疾病死亡。