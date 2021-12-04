公投時間將近，民進黨全台接力舉辦公投說明會，3日晚間由台中市議員張耀中在南屯區北田心福德祠開講，與會的經濟部長王美花強調，4個公投案3個和經濟部有關，台商回台投資踴躍，亟需用電的時刻，及非核家園的推行政策下，核四不能重啟，北部需要三接來穩定台灣的用電。

這場公投說明會包括王美花、內政部次長陳宗彥、台南市長黃偉哲、立委張廖萬堅和何欣純等人出席開講。

民進黨公投說明會，3日晚間由台中市議員張耀中在南屯區北田心福德祠開講。（盧金足攝）

王美花表示，今年上半年遇到百年大旱，「供5停2」的措施，讓台中人辛苦了，經濟部努力找水、調水，台中市1日原本需要用水量達145萬噸水，經市民配合，節水有效率，1日的用水量下降至130萬噸，她向台中市民說一聲「謝謝！

不受低溫影響，民進黨為12月18日的公投宣講，呼籲選民出來投票。（盧金足攝）

她也強調，在行政院長蘇貞昌指示下，由經濟部召集口罩國家隊全力生產口罩，加上中部機械業者共同努力，讓大家在疫情肆虐時，防疫獲自我保護，大家有口罩可以使用，還有更多產量進行口罩外交，幫助其他國家，和世界交朋友。

「4個公投案3個都和經濟部有關」，王美花說，經濟部主掌經濟發展和國際貿易等業務，今年主計總處預估經濟成長率是11年來最好的1年，台商台投資的金額高達1兆5000億元，正是需要用電的時刻，加上非核家園的推行政策，強調核四不能重啟，北部需要三接來穩定台灣的用電。

黃偉哲表示，公投綁大選為何不可行？他舉出2018年9合1選舉併公投，選務嚴重延遲，投票開票時間到深夜甚至跨夜，造成選務加班經費支出，他以市長當家，市政支出的角度來看，沒有比較節省經費。

不受低溫影響，民進黨今為12月18日的公投宣講，呼籲選民出來投票。