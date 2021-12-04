公視電視劇《斯卡羅》日前熱播，引起台灣史討論熱潮。台灣藝術大學廣播電視系教授賴祥蔚出版新作《穿越台灣趣歷史：從猛獁象到斯卡羅，考古最在地的台灣史》，論及豐富的寶島史實紀錄，內容活潑、多元，且易讀性高，整本著作宛如將短視頻付諸文字版，非常推薦給非歷史專業的讀者閱讀。

賴祥蔚表示，自己本來就是歷史迷，近年投入撰寫歷史小說，因而蒐集大量台灣史料，也累積不少撰寫文稿，今年暑假展開彙整工作，終於完成新作《穿越台灣趣歷史》，向讀者呈現這本出自他手的台灣歷史研究筆記。

賴祥蔚坦言，蒐集史料確實不容易，花費非常多的時間，為了讓讀者完整認識台灣史脈絡，章節編排特別從恐龍時代與百萬年前的台灣猛獁象談起，當中更提及土鳳梨與台灣土狗史等物種，宛如一本小百科。

論及最有印象的章節，賴祥蔚說，〈基隆差點變成台北府城〉的章節很有意思，當時滿清政府原本有意在基隆建城，但有官員跟地方勢力勾結炒地皮，認為基隆地勢低窪，容易淹水，不適合建城，土地便宜，因此最後選在台北建城，這也是古今不變的炒地皮招數之一。

賴祥蔚也提到，媽媽是新店人，因此特別前往考察新店歷史，想知道新店人到底是來自漳州還是泉州。此外，最後一篇寫的是小琉球原住民遭滅絕，相關史料則是在300多年後才被發現。

至於日前熱播的公視大戲《斯卡羅》，書中同樣有討論，賴祥蔚以牡丹社與花東主權為主題，來呈現這段重要的原住民抗日歷史，讓讀者更有共鳴。

賴祥蔚說，新作內容活潑、容易閱讀，文字呈現的方式非常有畫面，很像是「短視頻的文字版」，推出之後，獲得迴響不錯，特別推薦非歷史專業出身，以及總覺得看歷史覺得很無聊的讀者。