新北市雙溪區虎豹潭今年10月發生落水意外，造成4學童、2家長身亡，因為學童尚未年滿15歲，針對其投保的意外傷害險和旅平險只能退還部分所繳保險費，引發爭議。北市議員游淑慧又發現，家長跟團未投保旅平險，業者竟將家長定位成「只是來陪同的」。

虎豹潭事故導造成6死，有5人設籍台北市，對於後續處理狀況，楊麗萍說明，法務局有協助保險理賠，副市長黃珊珊有找相關主辦單位、保險業者召開會議，4個小孩保的旅平險保單，本來未滿15歲的人沒有喪葬費給付，沒有依照現行的保險法規定，設計喪葬費用給付，認為有疑義，已發文給金管會處理。

楊麗萍指出，透過金管會開會協調， 4個小朋友有投保過的所有保險公司，協調後還是有賠喪葬費用，金管會也已有命令保險公司做商品的調整，12月前下架不符規定保單。

議員游淑慧批評，承辦公司允許家長來參加這個團，竟然把家長定位成「你自己要來陪小孩」、「只是自己來陪同的」，不對他們負責，家長權益問題也要處理，法務局應協助爭取相關賠償。

楊麗萍坦言，大人並沒有保旅平險，主辦單位稱家長都曉得自己沒投保，他們參加過很多年，活動主體就是小朋友，家長想陪就陪，所以只幫小朋友投保旅平險，家長自己的旅平險要自己另外保。

法務局強調，有發文給基隆地檢署，請他們考量扣押案官行為人的財產；也有跟犯罪被害人保護協會合作，與有關家屬開會，相關權益都有說明。