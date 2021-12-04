大陸澎湃新聞4日報導，中國汽車流通協會會長沈進軍在3日2021中國汽車流通行業年會上表示：「受供應鏈問題等因素的影響，市場供求關係發生了逆變，一方面經銷商營利水準受市場價格影響有所提升，另一方面經銷商又處於無車可賣的尷尬局面。」伴隨著汽車產品技術、市場結構、消費者需求的變化，傳統汽車銷售模式正面臨前所未有的考驗。

據乘聯會統計，今年1-10月乘用車零售累計1622.7萬輛，同比（較上年同期）增長8.7％，較1-9月增速下降3個百分點。在乘用車整體增速攤薄的情況下，新能源（電動）車則增勢強勁。1-10月乘用車整體同比增量為124萬輛，同期新能源車同比增量高達157萬輛，占總增量126％，對1-10月同比增速的貢獻高達10個百分點。

在汽車產業迎來大變局的當下，汽車市場和流通行業已經隨之呈現出了新的特徵。

在二手車流通領域，沈進軍表示，「放管服」改革正在持續向縱深推進。目前，有關部門正在研究制定優化二手車轉移登記，規範二手車銷售管理，大力發展二手車經銷業務，全面打通二手車市場堵點、痛點的相關政策，一旦措施出台，二手車的流通將會和新車的流通一樣便捷，進而為新車消費創造更大的市場空間，推動整個汽車市場的可持續發展。

沈進軍說，新能源汽車正在由原來的政策單輪驅動向政策和市場需求雙輪驅動轉變，汽車產業和市場的數位化轉型正在加速。同時，車用晶片短缺導致汽車產銷下滑，汽車供應鏈的安全風險激增。

上述種種因素都攪動著汽車流域的變革。沈進軍認為，汽車流通管道正迎來多樣化發展。「汽車產品和技術在變，市場結構在變，消費者需求在變，管道也必然發生變革。不論是以特斯拉、『蔚小理』為代表的新造車勢力，還是傳統汽車品牌的電動車，亦或是傳統汽車品牌的燃油車，都在進行著管道的創新，試水直營或代理等銷售模式，探索多管道行銷，尋找用戶體驗與成本效率之間的平衡點。」

大陸《國民經濟和社會發展第十四個五年（2021－2025年）規畫和2035年遠景目標綱要》指出，要深入實施擴大內需戰略，增強消費對經濟發展的基礎性作用，加快推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉變。沈進軍表示，「汽車市場發展仍處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有了新的變化，機遇和挑戰之大前所未有，總體看機遇大於挑戰。」