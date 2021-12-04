大聯盟封館之後，球員肖像也跟著一起下架。（翻攝自MLB官網）

大聯盟在美國時間12月2日進入封館之後，各隊官網40人名單裡的球員照片全數變成空白剪影。球員們受到球員工會保障，大聯盟暫時不能使用他們的名字、照片、外型相似度。只有教練團、小聯盟球員、球隊高層的相片都還在，他們不是球員工會的成員。

有些球員為了呼應現況，例如洋基投手泰恩(Jameson Taillon)、布瑞騰(Zack Britton)都把自己的推特大頭照改成空白剪影。泰恩表示「大聯盟選擇封館，讓我無法跟球隊的優秀物理治療師一起訓練了。」

交易市場和自由市場凍結，勇士隊左投馬茲克(Tyler Matzek)更把自己的簡歷改成「前勇士球員，多虧了Rob叔。」馬茲克的菜鳥合約都還沒有走完，他仍是勇士隊球員，只是寫來嘲笑Rob叔的，也就是大聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)。

曼佛雷德在官網「致球迷的一封信」提到球員工會態度強硬不肯退讓，聯盟則是盡力要幫助雙方達成共識，不過從球員的立場來看，「Rob叔」才是沒把狀況處理好的人，球員工會聲明譴責資方以封館來逼迫球員放棄自己的權益。曼佛雷德指出封館之後可以加速談判過程，保護2022年球季免受傷害。

大聯盟被迫在宣傳活動的預告裡撤掉球員的名字，費城當地的球迷發現，費城人前陣子掛出慶祝哈波(Bryce Harper)勇奪2021年國聯MVP的看板，在封館之後那塊看板就消失了。