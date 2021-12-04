中國人民銀行前行長周小川今在國際金融論壇上指出，最近發現的Omicron變異株更可能給全球帶來新的威脅。當前彌合疫苗接種的鴻溝，推動疫苗作為全球公共品，儘快提升疫苗全球可得性和接種率，是最迫在眉睫的全球性的挑戰。

周小川續稱，其次，如何保持全球供應鏈暢通和有韌性，保證超常規的經濟刺激政策平穩推出，保護全球經濟邁向持續穩定復甦，正在考驗著全球。此外，還要促進金融更好服務實體經濟，加強ESG投資防範系統性金融風險。