高雄蔡姓女子到某家外商公司面試，疑似不滿陳姓女總經理的口吻及態度，事後上網批評面試過程「莫名其妙」、還酸陳女「長的像整型前的斯容」，遭對方提告求償50萬元還要求親筆寫道歉信。法庭上蔡女辯稱發文無詆毀之意，但高雄地院認為，蔡女確實侮辱陳女外表，判賠5萬元，可上訴。

2020年8月，蔡女到新加坡某外商的台灣分公司應徵財務人員，由陳女擔任面試官，面試過程蔡女疑似遭到陳女提問質疑，氣氛不悅，面試後蔡女直接到人力銀行網頁留言「 貴司高雄今天面試的職員，長的像整型前的斯容」、「求職也在挑公司」、「這位女士，態度不上道喔！ 」、「問問題也感覺聽不出其中的專業」、「莫名其妙的面試與過程」，表達不滿，事後遭陳女提告求償50萬元精神撫慰金，還要求蔡女親筆寫道歉信。

高雄蔡姓女子不滿外商公司女總經理面試態度及口吻，事後上網發文批評「長的像整型前的斯容」，高雄地院認定該行為確實妨害名譽，判蔡女須賠償陳女5萬元，可上訴。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

陳女在法庭上提出許多新聞報導截圖，指現今媒體多以「驚悚舊照」、「遭恥笑」、「嚇壞眾人」、「醜八怪」、「長得醜」、「醜得驚人」、「醜女」等標題或註解，誇大形容「整型前的斯容」其貌不揚，可見「整型前的斯容」一詞確有負面評價。

蔡女辯稱她的留言並非公開，「整型前的斯容」一詞，意思是她看到的只是勇敢而非美醜，單純覺得陳女長得像整型前的斯容而已，並無美醜的價值判斷在內。

法官認為，語言文字的使用常有約定成俗乃至不當連結的性質，蔡女供詞明顯卸責，且陳女發文顯見不滿面試過程，逞其侮辱陳女外表目的甚明。加上外商公司台北公司主管、所有分公司主管、人資均可見發文，蔡女行為確實侵害陳女名譽權，判賠5萬元。

陳女另要求蔡女須親自書寫道歉信，法官認為，蔡女並未反覆實施或以文字圖畫方式大量散布信息，又無其他事證證明慰撫金難回復陳女名譽，此部分遭駁回，全案仍可上訴。