大陸央視新聞報導，中共中央宣傳部副部長、大陸國務院新聞辦公室主任徐麟4日在國新辦發布《中國的民主》白皮書記者會上介紹，明年下半年即將召開的中共廿大，有2300名代表名額，分配主要根據中共黨組織的數量和黨員人數確定，同時也考慮前幾次中共全國黨代表大會代表名額等因素。

中共中央要求，保證生產和工作第一線代表比例。各省（區、市）、中央金融系統和中央企業系統（在京）代表中，生產和工作第一線黨員所占比例一般不少於1／3，黨員領導幹部（領導人員）所占比例一般不超過2／3。代表中女黨員代表應占一定比例，各省（區、市）女黨員代表的比例一般應高於本地區黨員總數中女黨員所占的比例；中央和國家機關、中央金融系統、中央企業系統（在京）、解放軍和武警部隊代表中，應有一定數量的女黨員。這些，充分體現黨內民主，充分體現廣泛代表性，使二十大代表能夠更好代表和反映各行各業、各個方面的黨員意願。