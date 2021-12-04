台灣基進4日首次於桃園舉辦大型公投說明會，高喊「四個不同意，台灣進國際」，桃園市長鄭文燦前往聲援，他說，立委林昶佐罷免案成立，從桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、立委陳柏惟罷免案，就可以知道報復性罷免造成民主災難，呼籲林昶佐、中二選區補選的林靜儀，可以雙林雙贏，終結報復性罷免。

桃園市長鄭文燦表示，立委林昶佐罷免案成立，從桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、立委陳柏惟罷免案，就可以知道報復性罷免造成民主災難，導致以後選舉要選兩次，當選還要經過罷免考驗，政黨透過單面、仇恨動員，就能製造罷免。希望林昶佐、中二選區補選的林靜儀，可以雙林雙贏，讓報復性罷免終結，才是台灣民主該走的路。

台灣基進4日首次於桃園舉辦大型公投說明會，高喊「四個不同意，台灣進國際」，桃園市長鄭文燦前往聲援。（賴佑維攝）

基進黨桃園區市議員參選人藍士博表示，從陳柏惟罷免案再到四大公投，以及一月緊接而來的罷免與補選投票，台灣的民主正面臨著保守與極權的反撲，在這個關鍵的時間點，本土派唯有團結、才能一起來守護民主。這陣子桃園黨部透過組織「桃園之盾」志工團隊，到街頭、站路口，直接對社會大眾說明公投背後存在的因果脈絡，就是要提醒大家國民黨操弄公民投票。

此次除基進黨員外，也邀請民進黨鄭文燦、立委鄭運鵬、黃世杰、前立委鄭寶清、台北市議員吳沛憶一起宣講。呼喊「四個不同意，台灣更有力」、「四個不同意，台灣進國際」等口號。