「2021金門老兵召集令」活動迴響熱烈，12名老兵志工精神抖擻回到前線，在尚義機場協助重返英雄島的袍澤辦理報到。當年，曾在「離島中的離島」大膽站哨，或「3度金」來來回回的他們，開心自己再穿上懷舊的草綠色軍服，直說：「太帥了！」

在大膽當兵的林德富表示，他和哥哥都是金門兵，兄弟倆都愛上金門，難忘當年在最前線的離島，袍澤弟兄患難與共的好感情。3度輪調金門駐紮6年的梁維慶也說，他與金門特別有緣，貼心的女兒因為他念念不忘金門，幫忙報名參加老兵志工，回想當年與弟兄建立的感情最純真，有血有淚的往事記憶深刻。

老兵志工林啟談（右）在尚義機場老兵召集令活動接待櫃檯執勤，協助返金老兵填寫資料。（金門縣府觀光處提供）

老兵志工協助促進金門觀光，縣府觀光處長丁健剛頒贈感謝狀銘謝。（金門縣府觀光處提供）

請假當志工的鄭光華與黃奎翰說，以前在金門當兵，休假也只能島休，不像在台灣可以離營回家，同袍間朝夕相處，革命情感最讓人刻骨銘心。

老兵志工黃奎翰（右）與鄭光華（右二）在尚義機場協助老兵辦理報到。（金門縣府觀光處提供）

老兵志工梁維慶（左）與返金老兵開心合影。（金門縣府觀光處提供）

1974年在大膽戍守165天的林啟談則回憶說，當年弟兄們抱著「島在人在、島亡人亡」的決心，戮力戰備訓練，往事至今歷歷在目。他在4年前「老兵召集令」活動開始，就加入老兵志工行列，有機會再穿上草綠服來服務老兵，感到很光榮。

縣府觀光處說明，今年的老兵志工有12人，以四、五年級為主，其中3名是在地老兵之外，其餘都是從台灣各地自付機票、旅費，懷抱熱情回來金門。他們也規畫執勤結束後，再好好舊地重遊，回味軍旅生涯點滴。

金門老兵召集令活動自10／15至12／15，進入最後半個月倒數階段。觀光處提醒，凡曾經在金門服役且已退役的老兵，備妥在金門服役的佐證文件、身分證及15日內來金機票，並完成活動任務，即可申領專屬禮。相關活動資訊可上〈金門觀光旅遊網〉查詢。